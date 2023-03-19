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الأحد، 19-03-2023 03:42 م

تفويض مجلس نقابة الصيادلة بتطبيق أسس جديدة لشركات التأمين

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الوكيل الإخباري - فوضت الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات خلال اجتماع أمس السبت، مجلس نقابة صيادلة الأردن بالمضي قدما في تطبيق الأسس الجديدة المعدلة التي تحكم وتنظم العلاقة بين الصيدليات وشركات وإدارات وصناديق التأمين الصحي، اعتبارا من مطلع نيسان المقبل.

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وشهد الاجتماع حضورا واسعا من أعضاء النقابة وأصحاب الصيدليات من مختلف محافظات المملكة، وجرى التأكيد خلاله على ضرورة الوقوف مع مجلس النقابة في كافة القرارات التي تخدم مصلحة الصيدليات.


ودعا مجلس النقابة شركات وإدارات التأمين الصحي للمبادرة بتطبيق الأسس الجديدة؛ حرصا على المصلحة العامة، وضمان استمرار سير العلاقة التأمينية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.

 




 

 


 

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