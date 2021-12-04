البلبيسي : برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبـر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبـر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة، وتوليه الوزارة أهميـة لمـا له من أثـر واضـح على صحة الأطفال، وتخفيض نِسـَبْ الأمراض والوفيـات.



واضاف أن الأردن حقق إنجـازات في هذا المجال، مثل وقفه لانتقال فيروس شلل الاطفال الفموي منذ عام 1992، والقضاء على الكزاز عند الأم والكزاز الوليدي منذ عام 2006، والسيطرة على الأمراض الأُخرى التي يُطعّم لها (مثل الحصبة، والحصبة الألمانية)، كمـا اسـتطاعت الوزارة ادخـال المزيـد مـن المطاعيـم لتوفيـر حمايـة أفضــل لأطفالنا فــي الســنوات الماضيــة، وكان آخرهــا مطعومي الروتــا فيـروس والتهــاب الكبــد (أ)، اضافة الى الجهد الكبير الذي بُذل في التعامل مع ازمة اللاجئين وزيادة اعداد الاطفال.



وبين البلبيسي، أن الأردن خطا خطوات هامة في حملته الوطنية لتطعيم مواطنيه وضيوفه للوقاية من فيروس كورونا، استجابة للتحدياتِ التي فرضتها مرحلة انتشارِ الوباء، والتي استدعت من وزارة الصحة ومن شركائها الاستراتيجيين أخْذ الدور المبادر في مواجهتها والتفاعل معها من خلال تكثيف جهود عمليات التطعيم، وتشجيع الجميع للإقبال على أخذِ المطعوم.

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