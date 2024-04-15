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الإثنين، 15-04-2024 02:32 م

البلبيسي: مقاومة مضادات الميكروبات من أهم تحديات الصحة العامة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، الحاجة للكثير من الجهد والعمل للتصدي لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات في إطار خطة العمل الوطنية بهذا الشأن للأعوام (2023-2025).

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وأضاف البلبيسي، خلال افتتاحه ورشة عمل تدريبية حول تطوير إطار رصد لخطة العمل الوطنية المتعددة القطاعات لمقاومة مضادات الميكروبات اليوم الاثنين، إن مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات تعتبر واحدة من أهم تحديات الصحة العامة، ومن المسببات الرئيسة للوفاة عالميا في القرن الحالي.


وأوضح خلال الورشة التي يعقدها المركز بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية، وتستمر أربعة أيام، أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية يشرف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات ضبط مقاومة مضادات الميكروبات ضمن نهج تشاركي وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في إطار نهج "الصحة الواحدة" والذي يحتاج الى مؤشرات علمية وعملية قابلة للقياس.


بدورها، أشارت ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الرابعي خلال الورشة التي يشارك فيها قطاعات معنية بمكافحة مقاومة المضادات في الأردن، إلى التزام الأردن بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعددة القطاعات للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.


وأشارت الرابعي الى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق هذه الإجراءات والإبلاغ عنها، مؤكدة أهمية معرفة التقدّم المُحرز في هذا المجال والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.


من جهته، قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة، الدكتور أيمن مقابلة، إن الورشة تأتي استكمالا لجهود المملكة الجادة للتصدي لظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، ومحور المتابعة والتقييم، مشيرا إلى أن خطة الوزارة بهذا الشأن تهدف إلى الحفاظ على فعالية العلاجات وتحسين برامج الرعاية الصحية من خلال زيادة الوعي بهذه الظاهرة وأسبابها، وتعزيز قاعدة المعرفة والأدلة، ورصد الميكروبات المقاومة للمضادات، والحدّ من حالات العدوى بالمستشفيات والمجتمع، وتحسين برامج الإصحاح البيئي، والاستخدام الأمثل للأدوية وتعزيز الاستثمار بالأنشطة والأبحاث والابتكارات المتعلقة بهذا المجال.

 




 

 


 

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