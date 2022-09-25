الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

حافظاً لأجزاء من القرآن .. عجلون تودع الطفل القواقنة

خبير اقتصادي يكشف عن أكبر خطأ للاحتياطي الفيدرالي منذ 110 سنوات

البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

بالصور.. سقوط صهريج ديزل من أعلى جسر نهاية شارع الـ 100 باتجاه المفرق

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية الاسبوع القادم

الخصاونة: الأردن يقف بجانب ليبيا ويدعم أمنها

6 وفيات و1965 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

13 إصابة بحادث سير بالأغوار الشمالية

الأحد، 25-09-2022 03:27 م

البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

تنزيل (2)


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي أنه لا توجد مخاوف من انتشار مرض الكوليرا في الأردن.اضافة اعلان


وقال البلبيسي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تنسيق مشترك بين مختلف الوزارات لضمان سلامة مصادر المياه والغذاء في الأردن.

وأضاف أن وزارة الصحة مستمرة بالفحص الدوري لنحو 10-15% من عينات البراز المأخوذة في المستشفيات للتحقق من إذا كانت مصابة بالكوليرا من عدمها.

ودعا البلبيسي المواطنين الذين يشكون من أعراض الكوليرا التوجه إلى أقرب مستشفى والتأكد من العرض الصحي الذي لديهم والحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

يشار إلى أن أعراض الإصابة بالكوليرا تشمل الإسهال المائي الشديد والمتكرر، والغثيان والقيء، أما عن طرق انتقال المرض فهي عن طريق تناول الماء أو الشراب أو الطعام الملوث.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 23 وفاة و253 إصابة بمرض الكوليرا، بحسب آخر إحصائياتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b83940f4-e494-4f86-95c4-fe9abfb5d52f

حافظاً لأجزاء من القرأن .. عجلون تودع الطفل القواقنة

d8aad8b9d8b1d98ad981-d8a7d984d8b3d98ad8a7d8add8a9-d8a7d984d8b9d984d8a7d8acd98ad8a9_5e24a11061275

الحموري: ارتفاع حجم السياحة العلاجية 25%

E3hR0JgWYAAbRAS

تنفيذ مشاريع طرق بمعان - أسماء المناطق

8202215164037491298236

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

العملة-الأردنية-قسمتها-وفئاتها-وأكثر

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية الاسبوع القادم

وزارة-الشباب

ورشة تدريبية للخط العربي في مركز شباب القويسمة

أخبار متعلقة
_125544846_cholera2

البلبيسي: آخر إصابة بالكوليرا في الأردن سجلت عام 1980

197-205228-jordan-first-case-monkeypox_700x400

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

5947623398386

الحنيفات: القطاع الزراعي الركيزة الرئيسة للأمن الغذائي

main_image5b5881082e27a

زراعة وادي الأردن تدعو المزارعين لتكثيف ري مزروعاتهم

عمال يقومون بجني المحاصيل في إحدى المزارع بالأغوار الشمالية -(تصوير_ محمد أبو غوش)

تخوفات من تأثر المحاصيل الزراعية بالموجة الحارّة

image

الفراية: ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار والترويج للمخدرات في الأردن