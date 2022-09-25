البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي أنه لا توجد مخاوف من انتشار مرض الكوليرا في الأردن.وقال البلبيسي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تنسيق مشترك بين مختلف الوزارات لضمان سلامة مصادر المياه والغذاء في الأردن.وأضاف أن وزارة الصحة مستمرة بالفحص الدوري لنحو 10-15% من عينات البراز المأخوذة في المستشفيات للتحقق من إذا كانت مصابة بالكوليرا من عدمها.ودعا البلبيسي المواطنين الذين يشكون من أعراض الكوليرا التوجه إلى أقرب مستشفى والتأكد من العرض الصحي الذي لديهم والحصول على الرعاية الصحية الملائمة.يشار إلى أن أعراض الإصابة بالكوليرا تشمل الإسهال المائي الشديد والمتكرر، والغثيان والقيء، أما عن طرق انتقال المرض فهي عن طريق تناول الماء أو الشراب أو الطعام الملوث.وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 23 وفاة و253 إصابة بمرض الكوليرا، بحسب آخر إحصائياتها.