البلقاء التطبيقية بالمرتبة الثانية محليا في تصنيف الجامعات العربية

الوكيل الاخباري - حلت جامعة البلقاء التطبيقية في المرتبة الثانية محليا، و26 عربيا في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023، الصادر عن اتحاد الجامعات العربية والذي تم إعلان نتائجه مساء اليوم الخميس.



وأشار رئيس الجامعة الدكتور احمد العجلوني إلى أن المرتبة التي حصلت عليها الجامعة، جاءت نتيجة للدور والإسهامات التي تقوم بها الجامعة في بيئتها المحلية والعربية، وترجمة لنتاجات خطتها الاستراتيجية والجهود التي تبذلها لتحقيق رؤيتها ورسالتها .

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