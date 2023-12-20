طلبة "الشامل" ينهون اليوم امتحاناتهم العملية للدورة الصيفية

الوكيل الاخباري - يختتم طلبة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2023، الأربعاء، امتحاناتهم العملية، والتي بدأت في 11 من كانون الأول الحالي.

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وتقدم للامتحان، قرابة 4431 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء، موزعين على 77 برنامجاً دراسياً، بحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني.



وبين العجلوني أنه تم اعتماد 41 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان 158 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 470 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.



وأضاف العجلوني أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية لعام 2024 بلغ 6312 طالبا وطالبة موزعين على 90 تخصصاً، منهم 4207 طلاب سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1583 طالبا وطالبة معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و357 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و 165 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.



أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 3/1/2024م ولغاية 10/1/2024م، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الانتهاء من الامتحان العملي.

