الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرار هام من يحيى السنوار بشأن المحادثات السرية مع فتح

ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة

فيتو أميركي متوقع على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة

ندوة باليرموك تعاين آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري بقطاع غزة

الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

وزيرة الثقافة: الأردن ينعم بجو التسامح بفضل قيادته الهاشمية

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 12 جنديا

نتنياهو: نقصف حماس بنيران هائلة

عاجل

بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة

الأربعاء، 20-12-2023 06:03 م

اتفاقية لإنشاء مبان في كلية عجلون بقيمة 5 .6 مليون دينار

1


الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم الأربعاء، اتفاقية إحالة عطاء انشاء مبنيي السياحة والصالة الرياضية والخدمات في كلية عجلون الجامعية، مع ائتلاف شركتي إسماعيل الهرش وشركاه، والأردنية للتكنولوجيا الهندسية، بقيمة تبلغ نحو 5ر6 مليون دينار.

كما وقع العجلوني اتفاقية الإشراف الهندسي على تنفيذ المشاريع "مبنى السياحة والصالة الرياضية"، مع مكتب التصميم البيئي للاستشارات الهندسية وبقيمة 285 ألف دينار .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202330856401801607

ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

111

ندوة باليرموك تعاين آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري بقطاع غزة

1

الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

11

وزيرة الثقافة: الأردن ينعم بجو التسامح بفضل قيادته الهاشمية

1220235211751860907478

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

7

الملك: لا تراجع عن مواقفنا من أجل فلسطين

أخبار متعلقة
العقبة

حريق على متن باخرة في العقبة

555

اللواء الركن الحنيطي : لن نتهاون بالضرب بيد من حديد

1

المؤسسة التعاونية تبحث فرص التعاون مع المستشار التجاري التركي بعمان

1

اتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان

0

أكبر إعلان لتوظيف أعضاء هيئة تدريس في البلقاء التطبيقية

1702271419575

بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية اليوم