البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن، بنسبة 2.2% مع نهاية شهر كانون الأول من 2023، وفق تقرير الأمن الغذائي الصادر عن البنك الدولي.

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وبحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السادس على التوالي على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 0.6% في تموز الماضي و1.2% في آب الماضي، و 1.3% أيلول الماضي و1.7% في تشرين الأول الماضي، و0.8% في كانون الأول الماضي، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار لشهرين متتالين، في حزيران الماضي بواقع 1%، ونهاية أيار الماضي بواقع 1.9%.



يشار إلى أن المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن كان قد ارتفع في أيلول الماضي بما نسبته 1.19%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، كما ارتفع التضخم على المستوى التراكمي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 2.31% مقارنة بنفس الفترة من 2022 .

