الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الذهب يلمع عالمياً اليوم بسبب ضعف الدولار

ارتفاع جديد في سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة

صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اعتقالات الاحتلال بالضفة امتداد لمجازره وعدد الأسرى يقترب من 10 آلاف

غالانت يعلق بعد مقتل عشرات الجنود بغزة: صباح صعب ومؤلم

آل خطاب : أمطار غزيرة في الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالأردن اليوم ؟

الأسبوع الأخير من المربعانية سيشهد أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

عاجل

مستشفى إسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب

الثلاثاء، 23-01-2024 09:59 ص

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

334972_5_1635859364


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن، بنسبة 2.2% مع نهاية شهر كانون الأول من 2023، وفق تقرير الأمن الغذائي الصادر عن البنك الدولي.

اضافة اعلان


وبحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السادس على التوالي على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 0.6% في تموز الماضي و1.2% في آب الماضي، و 1.3% أيلول الماضي و1.7% في تشرين الأول الماضي، و0.8% في كانون الأول الماضي، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار لشهرين متتالين، في حزيران الماضي بواقع 1%، ونهاية أيار الماضي بواقع 1.9%.


يشار إلى أن المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن كان قد ارتفع في أيلول الماضي بما نسبته 1.19%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، كما ارتفع التضخم على المستوى التراكمي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 2.31% مقارنة بنفس الفترة من 2022 .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خيار

ارتفاع جديد في سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

ظظظ

بلعاوي يشارك كعضوٍ باللجنة الوطنية لدراسة الأدوية في وزارة الصحة

9a402867-9588-451b-9da1-a84beddccc64

الرواشدة: لدى الكهرباء الوطنية خبرات تخدم القطاع الأكاديمي وتسهل دخوله سوق العمل

13876

ضبط 50 ألف قطعة من مواد التجميل منتهية الصلاحية تسوق إلكترونيا

2023_04_13_10_50_28

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

0L5A8954

الواقع الإداري للضمان أمام اللجنة الإدارية النيابية اليوم

أخبار متعلقة
6_news_1705826346

حماية المستهلك للمواطنين: لا تتسرعوا عند شراء ما تحتاجونه وابتعدوا عن السلع مرتفعة الثمن

120248135912436760865

مدير عام الضمان : لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي

1111

أكثر من 1.5 مليون دينار خسائر مؤسسة التطوير الحضري لعدم ربط مشاريع الإسكان بالصرف الصحي

44141

مسيرة ووقفة تضامنية نصرة لغزة في اربد

f2e9894f-ديوان-المحاسبة-أرشيفية

ديوان المحاسبة: تحويل 18 مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

TEVHLnGEeZPhStvfYm5JmfhlMIpxgUbDHFL0tuUU

4093 مخالفة مرورية على مركبات حكومية خلال 2022