ديوان المحاسبة: تحويل 18 مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحويل 18 مخرجا رقابيا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق، وتم تحويل 6 مخرجات رقابية تتعلق بحسابات جهات حكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام.

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وبين الحمادين، في بيان صحفي، أن إجمالي الوفر المتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة بجهود مدققي الديوان بلغ نحو 102.7 مليون دينار.



وأضاف أن هذا الوفر المتحقق جاء نتيجة تدقيق معاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان عطاءات ومشتريات، وإصدار استيضاحات وكتب رقابية ومذكرات مراجعة ولوائح تدقيق.



وأشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، اشتمل على 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، وجرى تصويب 47 مخرجا رقابيا تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.



ونوه إلى أن ديوان المحاسبة تابع 289 شكوى وردت إليه في العام الماضي 2022، وأصدر 31 مخرجا رقابيا على ضوء هذه الشكاوى.

