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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-04-2024 01:46 م

البنك الدولي: 18 مشروعاً قائماً يُنفّذ مع الأردن بقيمة 4.1 مليارات دولار

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الوكيل الاخباري - قال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إن محفظته الحالية في الأردن، تضم 18 مشروعا بقيمة 4.1 مليارات دولار، واصفا أنه "محفظة نشطة وقوية" من المشاريع والبرامج التي نمت على مدى السنوات العشر الماضية.اضافة اعلان


ووفق بيانات للبنك فان البرنامج الاستثماري لمؤسسة التمويل الدولية تضاعف في الأردن منذ عام 2010، حيث بلغ مجموع الاستثمارات 538.4 مليون دولار، فيما تعتبر التغطية الضمانية لوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الأردن، ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة بلغت 545.8 مليون دولار.

وبناء علـى محفظة المشاريع والبرامج الحالية، سيشترك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للأردن (2024-2029) كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وفي إطار تنفيذ هذا الإطار، سيتم إيلاء الأولوية لتطوير المنصات والمنتديات المتنوعة من أجل الشراكات، ودعم البرامج متعددة المراحل في القطاعات الحافلة بالتحديات مثل المياه والطاقة، ومتابعة نتائج التقدم المحرز بما يتسق مع لوحة متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وفق البنك.

 




 

 


 

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