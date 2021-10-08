البنك المركزي: ارتفاع الصادرات الوطنية 16.6% خلال 7 أشهر

الوكيل الاخباري-

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أظهرت بيانات صدرت حديثا عن البنك المركزي ارتفاع حجم الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، وصلت الصادرات الوطنية خلال أول 7 شهور من العام الحالي إلى 3.196 مليار دينار، مقابل 2.739 مليار دينار.صادرات الأردن الصناعية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 2.549 مليار دينار، مقابل 2.072 و2.138 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي، وفق أرقام غرفة صناعة الأردن.ويعتبر القطاع الصناعي في الأردن من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر24 % بطريقة مباشرة، و40 % بشكل غير مباشر، بالإضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 %من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.ويعتبر كذلك من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 %من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الأخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.كما يعتبر مصدرا مهما لأيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الإنتاج والبالغة نحو 1.5 مليار دينار سنويا، ويشغل 254 ألف عامل وعاملة، يشكلون 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، 80 % منهم من الأيدي العاملة الأردنية.