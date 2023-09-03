البنك المركزي : السماح لشركات الصرافة بتقديم خدمة فتح "محافظ إلكترونية"

الوكيل الإخباري- عمم البنك المركزي الأردني، على شركات الصرافة المُرخصة بالسماح لهم بتقديم منتج العلامة التجارية المشتركة (Co-Branding) لخدمة فتح حسابات النقود الإلكترونية (المحفظة الإلكترونية)، وإصدار بطاقات الدفع المدفوعة مسبقًا.

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وفقًا للتعميم، يُشمل نطاق أعمال الوكالة التعامل مع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، شريطة الامتثال لأحكام التشريعات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص تعليمات التعامل مع الوكلاء لشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال النافذة.





كما اشترطت إثبات الإيرادات المتحققة من عملها بالنشاط بشكل منفصل، إضافة إلى ضمان قيام شركات الصرافة المنوي تقديم المنتج من خلالها بالحصول على الموافقات الأصولية من البنك المركزي وبحسب مقتضى الحال.





