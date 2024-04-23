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الثلاثاء، 23-04-2024 04:01 م

البنك المركزي يعمم بشأن عطلة البنوك في يوم العمال

البنك المركزي (7)


الوكيل الإخباري - قرر محافظ البنك المركزي تعطيل أعمال البنك المركزي والبنوك العاملة في الأردن يوم الخميس الموافق 2 أيار 2024 بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف يوم الأربعاء 1 أيار من كل عام.

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يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر بلاغا رسميا بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، الخميس، الموافق للثَّاني من أيار المقبل احتفاءً بيوم العمال العالمي الذي يُصادف في الأول من أيار كل عام.

 




 

 


 

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