الصيادلة: الأسس الجديدة على شركات التأمين يعد قرارا تنظيميًا

الوكيل الاخباري - أكدت نقابة الصيادلة أن قرار تطبيق الأسس الخاصة بالتعاقدات الجديدة التي تشمل شركات التأمين أو إدارة تأمين، والمقرر تطبيقه في الأول من نيسان المقبل، يعد قرارا تنظيميا بين الشركات والنقابة ومنتسبيها ولا علاقة له بالمواطن.



وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بعد التواصل مع اتحاد شركات التأمين وإدارة التأمين في البنك المركزي الأردني، وان هناك كتبًا ومراسلات بين النقابة وادارة التأمين في البنك المركزي الأردني بهذا الصدد.

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