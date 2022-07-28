البيئة: انجاز 736معاملة تراخيص خلال النصف الأول من عام 2022

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات
كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة أحمد عبيدات حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة من حيث معاملة تراخيص لمشاريع بالأرقام ونوع الخدمة خلال النصف الأول من عام 2022. اضافة اعلان
وبين عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم انجاز 736معاملة تراخيص حسب الشروط اللازمة للمشاريع حيث تم الموافقة على 602 منها ورفض 134 موزعة على النحو التالي:
23 معاملة تراخيص زراعي تم الموافقة على 14 منها ورفض 9
593 معاملة ترخيص صناعي تم الموافقة على 482 منها ورفض 111
32 معاملة ترخيص حرفي تم الموافقة على 26 منها ورفض 6
88 معاملة ترخيص مستودعات تم الموافقة على 80 منها ورفض 8
وأشار إلى أن أسباب رفض عدد من المشاريع جاء لأسباب مختلفة منها قربها من التجمعات السكانية وحدود التنظيم ومخالفتها لتعليمات وزارة البيئة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية ومخالفتها لنظام استعمالات الأراضي.