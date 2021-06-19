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السبت، 19-06-2021 06:58 م

البيئة تتسلم المختبر المتنقل لمراقبة نوعية الهواء المحيط

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الوكيل الاخباري - تسلمت وزارة البيئة، السبت، المختبر المتنقل لمراقبة نوعية الهواء المحيط، والذي يأتي ضمن تجهيزات مشروع نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات.اضافة اعلان


وقال أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة إنه سيجري بواسطة هذا المختبر المتنقل، مراقبة نوعية الهواء المحيط وقياس الملوثات الغازية الناتجة في المناطق المحيطة لمكبات النفايات والمحطات التحويلية في جميع محافظات المملكة، ووفقا لخطة تشغيلية سنوية تعد الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة في أمانة عمان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية.

 




 

 


 

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