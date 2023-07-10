البيئة تعلن عن تمديد مدة استقبال طلبات الحصول على دعم المشاريع البيئية -تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق حماية البيئة عن تمديد مدة استقبال طلبات الحصول على دعم المشاريع البيئية لتصبح حتى نهاية يوم الاحد الموافق 6/8/2023 لاتاحة الفرصة لجميع الجهات الراغبة بالتقديم .

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فعلى الجهات الراغبة بالاستفادة من الحصول على الدعم الاطلاع على النموذج المرفق والذي يبين كافة الوثائق والمستندات المطلوبة ومعززات المشروع، وفي حال استيفاء كافة الشروط المذكورة تقوم الجهة الراغبة بالحصول على الدعم بشراء نموذج دعم المشاريع والمتوفر في مكتب خدمة الجمهور في وزارة البيئة ، وبمايلي :-



ثمن النسخة الورقية للنموذج 50 دينار غير مستردة لكل طلب .



نموذج الحصول على دعم المشاريع البيئية سيكون متوفرا في مركز الوزارة يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع، ابتداءا من تاريخ 11/4/2023



وكان قد اعلن صندوق حماية البيئة عن اطلاق دورة المشاريع المدعومة من صندوق حماية البيئة، وحسب تعليمات الحصول على دعم المشاريع لسنة 2019 الصادرة بموجب احكام المادة (16) من نظام صندوق حماية البيئة وتعديلاته رقم (18) لسنة 2018 والتي تبين كافة الشروط والاشتراطات للجهات الراغبة بالحصول على دعم لتنفيذ المشاريع والتي تم نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة البيئة، علماً بانه تم اختيار مجال (اعادة تدوير الاقمشة، والاكياس الصديقة بالبيئة) لدورة المشاريع الحالية لعام 2023



