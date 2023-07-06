الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 07:43 م

الأمير الحسن يؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي على خط الوادي المتصدع الكبير

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الوكيل الاخباري - أكد سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أهمية التعاون الإقليمي والدولي على خط الوادي المتصدع الكبير (Rift valley)، لبحث المشكلات والتحديات وتوجيه السياسات الإقليمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والبيئية والتركيز على جهود التنمية المستدامة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.

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جاء ذلك خلال رعاية سموه، اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان: "معالجة الوادي المتصدع الكبير: الصمود في الإقليم من خلال الربط بين نظم البيئة والغذاء والطاقة والمياه"، نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه، بالتعاون مع برومين الأردن بحضور سفراء وخبراء ومعنيين بقضايا الطاقة والمياه والغذاء.


وشدد على ضرورة توجيه الاهتمام الأكبر لإدارة الأحواض المائية المشتركة المرتبطة بوادي الصدع، والعمل على استدامة المياه، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بالبيئة.

وجدد سموه الدعوة إلى تأسيس هيئة تسمح للدول المشاطئة للبحر الأحمر بتبادل الخبرات وبحث التحديات المشتركة للوصول إلى حلول تعزز المشتركات الإقليمي (Red Sea commission).


وأشار إلى أهمية تعزيز كرامة الإنسان وتمكين سكان الوادي المتصدع الكبير ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ والمخاطر الطبيعية.


وقال سموه إن: "الانتماء إلى الإقليم ركيزة أساسية للعمل على مواجهة تحديات الوادي المتصدع الكبير، خصوصاً الطبيعية منها والتي بدأت تظهر، وآخرها زلزال تركيا وسوريا والذي خلف دمارا كبيرا في الأرواح والممتلكات".


ودعا إلى غرس الإحساس بالواجب تجاه المنطقة وشعوبها وتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع المسؤوليات والمشاركة الفاعلة على المستوى القطاعي وعلى المستوى الكلي كخطوة مهمة إلى الأمام.

 




 

 


 

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