الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

أمسية شعرية في الرصيفة بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 60

الزرقاء : الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات بالظليل

الملك للمتقاعدين العسكريين: أنا تعلمت منكم - فيديو

نقل منصة حقك تعرف إلى وكالة الأنباء الأردنية

‏هولندا تعلن رسميًا رفع جميع قيود كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

كندا: استقالة قائد شرطة أوتاوا على خلفية احتجاجات سائقي الشاحنات

تنديد أوروبي بدعوة روسية للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بأوكرانيا

الناطق الرسمي للحكومة: 41 إذاعة و24 محطة تلفزيون مسجلة رسمياً.. والإعلام الأردني في ضائقة

التربية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وسام العطاء تكرم الأيتام وأمهاتهم بمادبا

الثلاثاء، 15-02-2022 08:49 م

البيئة والداخلية تعقدان اجتماعا لمواجهة ظاهرتي الضجيج وعوادم المركبات

w


الوكيل الاخباري - ترأس وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، بحضور مندوب وزير الداخلية عامر الجعافرة، اجتماعا تنسيقيا بين وزارتي البيئة والداخلية، لمناقشة المخاطر المترتبة عن ظاهرتي الضجيج الناتج عن المركبات التي تصدر ملوثات سمعية، وظاهرة العوادم الناتجة عن السيارات، والسبل الكفيلة للحد من خطورة هاتين الظاهرتين.

وأكد وزير البيئة حرص الوزارة على تأمين بيئة سليمة لكافة المواطنين، خالية من الملوثات السمعية وتجاوزات عوادم السيارات مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والدراسات الخاصة للحد من تأثير هاتين الظاهرتين، والعمل على وضع الحلول اللازمة للتقليل من آثارهما السلبية على صحة المواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220221323439389465753

أمسية شعرية في الرصيفة بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 60

220221122491267771365

الزرقاء : الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات بالظليل

Screenshot_32

الملك للمتقاعدين العسكريين: أنا تعلمت منكم - فيديو

مبنى رئاسة الوزراء

نقل منصة حقك تعرف إلى وكالة الأنباء الأردنية

620bfe5599034

الناطق الرسمي للحكومة: 41 إذاعة و24 محطة تلفزيون مسجلة رسمياً.. والإعلام الأردني في ضائقة

wwwww

التربية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

أخبار متعلقة
220227155011398705938

إنذار 3 مستشفيات خاصة في الزرقاء لعدم التقيد بأوامر الدفاع

6205159504fac

الملكة رانيا تدعو لتشكيل جبهة عالمية موحدة للتعامل مع التغير المناخي

العقبة 3

ورشة تدريبية بالعقبة حول التوعية والإعلام البيئي

العقبة

جمعية البيئة تطلق أولى فعاليات الأسبوع البيئي السياحي الثامن في العقبة

20170921_1505979614-169847

المياه للوكيل: الآبار التجميعية محمية والقديمة يتم ردمها

49848_large

وزير الداخلية يعمم على المحافظين بإجراء حملة على الابار المكشوفة