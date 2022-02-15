البيئة والداخلية تعقدان اجتماعا لمواجهة ظاهرتي الضجيج وعوادم المركبات

الوكيل الاخباري - ترأس وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، بحضور مندوب وزير الداخلية عامر الجعافرة، اجتماعا تنسيقيا بين وزارتي البيئة والداخلية، لمناقشة المخاطر المترتبة عن ظاهرتي الضجيج الناتج عن المركبات التي تصدر ملوثات سمعية، وظاهرة العوادم الناتجة عن السيارات، والسبل الكفيلة للحد من خطورة هاتين الظاهرتين.



وأكد وزير البيئة حرص الوزارة على تأمين بيئة سليمة لكافة المواطنين، خالية من الملوثات السمعية وتجاوزات عوادم السيارات مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والدراسات الخاصة للحد من تأثير هاتين الظاهرتين، والعمل على وضع الحلول اللازمة للتقليل من آثارهما السلبية على صحة المواطنين.

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