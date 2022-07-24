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الأحد، 24-07-2022 06:13 م

التخطيط والأميركية للتنمية تبحثان تعزيز الشراكة

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الوكيل الاخباري - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والقائم بأعمال مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمكتب الشرق الأوسط أندرو بليت، اليوم الأحد، تعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء الذي حضرته مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين، تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال مشاريع في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والبيئة والتعليم والصحة والفرص الاقتصادية.

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