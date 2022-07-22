جامعة مؤتة توقع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للأبحاث الطبية



الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للأبحاث الطبية (ايمريك) لتطوير البحث العلمي والشراكات البحثية والتدريب.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور وليد الرواضية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المذكرة التي وقعها رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان والمدير العام لشركة الرعاية الصحية السويسرية الدكتور مهدي النعيمات، نصت على إجراء الأبحاث المشتركة والتقديم للمنح البحثية وتبادل الباحثين والإمكانات البحثية بين الطرفين .

اضافة اعلان