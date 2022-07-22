الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الجمعة، 22-07-2022 05:45 م

جامعة مؤتة توقع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للأبحاث الطبية

7202221143826473875298



الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للأبحاث الطبية (ايمريك) لتطوير البحث العلمي والشراكات البحثية والتدريب.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور وليد الرواضية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المذكرة التي وقعها رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان والمدير العام لشركة الرعاية الصحية السويسرية الدكتور مهدي النعيمات، نصت على إجراء الأبحاث المشتركة والتقديم للمنح البحثية وتبادل الباحثين والإمكانات البحثية بين الطرفين .

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

أخبار متعلقة
72022716462730015705

إطلاق اسم المرحوم مروان الحمود على مدرج كلية العلوم في البلقاء التطبيقية

w

فرنسا تقلد باحثة اردنية بوسام السعفة الأكاديمية

720221915614335719347

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والسفارة الكندية

3202298151168116951

تحويلات وإغلاقات مرورية في الكرك

72022618458904973392

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومشروع بناء قدرات العاملين في البستنة

111

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية