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الوكيل الاخباري

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السبت، 15-01-2022 11:06 م

الأغوار الشمالية: إغلاقات محدودة لعبارات تصريف مياه الأمطار

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الوكيل الاخباري - قال متصرف لواء الاغوار الشمالية رئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل الدكتور علي الحوامدة إن مختلف غرف الطوارئ في بلديات اللواء والدوائر المعنية تعاملت مع حوادث عرضية محدودة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة السبت.

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وبين الحوامدة خلال تفقده غرف العمليات في بلديات اللواء، أن جميع عبّارات الطرق ومجاري الأودية ومناهل تصريف مياه الأمطار سالكة، فيما جرى التعامل مع حوادث اعتيادية تتصل بإغلاق بعض العبّارات نتيجة التدفق الغزير لسيول الامطار المحملة بالأتربة، الى جانب ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق الرئيسة.


وأكد جاهزية آليات وكوادر البلديات والأشغال العامة وسلطة وادي الأردن الموزعة على مختلف المناطق للتعامل مع أية حوادث نتيجة الظروف الجوية، داعياً المواطنين الى عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم والاتصال مع غرف العمليات في حال الحوادث الطارئة.

 




 

 


 

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