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الجمعة، 26-03-2021 06:41 م

ضمن الاشتراطات الصحية

التربية : الحاسوب في المدارس لفئة محددة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الكتاب الذي عمَّمه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد خير أبو قديس حول تفعيل مختبرات الحاسوب في المدارس يأتي من باب حرص الوزارة على مصلحة الطلبة وهو يخص فئة محدودة من الطلبة الذين لا يمتلكون نهائيا اجهزة او خطوط انترنت أو ضعف في التغطية في أماكن سكنهم تمكنهم من متابعة دروسهم أو أن المناطق التي يقطنون فيها لا توجد فيها خدمات الانترنت وهي ايضا مناطق محدودة جدا.

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وأضاف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" الى ان استقبال الطلبة في المدارس سيكون ضمن الاشتراطات الصحية وبأعداد قليلة وبرامج زمنية محددة وبإشراف إدارة المدرسة ولا يتطلب وجود جميع المعلمين في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة .


وأشار القرعان، إن هذه الحلول والاقتراحات غير ملزمة للطلبة أو المدارس وهي بناءً على طلب عدد من الفئة المستهدفة من الطلبة من خلال إدارات المدارس وقد جاء القرار من الوزير من باب حرص الوزارة على تمكين جميع الطلبة من متابعة دروسهم على منصة درسك قدر المستطاع في ظل الظروف الصحية الطارئة.

 

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