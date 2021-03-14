الأحد 14-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إقاف استقبال المراجعين في وزارة المالية يومي الاثنين والثلاثاء

تقليص ساعات دوام مركز إيداع الأوراق المالية

الأمن العام يحذر من أخبار كاذبة ومفبركة لأهداف تحريضية

وفاة معلمتين في حادث سير بعمان

توضيح من وزارة العمل بشأن إجازة العمالة الوافدة

بحث آلية استفادة طلبة اليرموك من تمويل المشاريع الرقمية مالياً

طرح عطاء للبنوك لتقديم خدمة التحويلات الحكوميّة

لجنة لمتابعة جاهزية مستشفى جرش الحكومي

مجلس الوزراء يوافق على تحرير 30% من مكاتب التاكسي

تسوية الأوضاع الضريبية لـ 483 مكلفا

الأحد، 14-03-2021 04:42 م

التربية تؤكد على قرار لجنة المعادلة بشأن طلبة الشهادة العامة البريطانية

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، على قرار لجنة المعادلة في الوزارة الوارد في كتابها الصادر في 21 شباط الماضي، والمتضمن اعتماد العلامات التقديرية لطلبة الصف الثاني عشر فقط/ الخريجين لبرنامج الشهادة العامة البريطانية للعام الدراسي 2020/ 2021 على أن تكون العلامات نهائية غير قابلة للتغيير.
اضافة اعلان

كما ألزم القرار طلبة الصفوف العاشر والحادي عشر بالتقدم للامتحانات حسب الجداول الزمنية المعلنة من قبل المجالس البريطانية الممتحنة.

وقال مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة فايز المعاريف لـ(بترا)، إن القرار جاء لمصلحة أبنائنا الطلبة ومراعاة لظروفهم في ظل جائحة كورونا، وعدم إرباكهم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320219231535300710558

الأمن العام يحذر من أخبار كاذبة ومفبركة لأهداف تحريضية

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

توضيح من وزارة العمل بشأن إجازة العمالة الوافدة

fff

بحث آلية استفادة طلبة اليرموك من تمويل المشاريع الرقمية مالياً

32021515547796913843

طرح عطاء للبنوك لتقديم خدمة التحويلات الحكوميّة

5ff7027bcbf6b

لجنة لمتابعة جاهزية مستشفى جرش الحكومي

42020101038205674179

مجلس الوزراء يوافق على تحرير 30% من مكاتب التاكسي

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

اعلان من وزارة التربية والتعليم حول دوام الموظفين بالمدارس

320213214012924084552

وزارة التربية : سنوقف التعليم الوجاهي اذا تطلب الامر

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

2202126205839889903517

التربية توضح شروط استمرار التعليم الوجاهي بالمدارس

603fd3c88028e

قرار مرتقب لوزارة التربية حول استمرار التعليم الوجاهي أو تعليق الدوام

2202126205839889903517

وزارة التربية والتعليم : مؤشر خطر يتطلب مزيدا من الحذر