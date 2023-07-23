التربية تخاطب الأمن العام وتحذر طلبة التوجيهي واولياء الامور

الوكيل الاخباري - خاطبت وزارة التربية والتعليم، الأحد، مديرية الأمن العام بعد تداول شائعة تسريب امتحان العلوم الحياتية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، وفقا للأمين العام لوزارة التربية للشؤون التعليمية نواف العجارمة.



وقال العجارمة ، في تصريحات صحفية، إنّ أشخاصا تداولوا ورقة خادعة لمبحث العلوم الحياتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يربك الطلبة، حيث تم التواصل مع وحدة الجرائم الإلكترونية مباشرة.



وأضاف، أنه تم التحقق من صحة الورقة من قبل الإدارة الفنية فور تداولها، حيث تم استخدام شعار وزارة التربية والتاريخ لخداع الطلبة، داعيا طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) واولياء الامور ، إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة.

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