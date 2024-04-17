مرضى الهيموفيليا في الأردن يطالبون بتوفير العلاج في مستشفيات وزارة الصحة

الوكيل الإخباري - طالب مرضى نزيف الدم "الهيموفيليا" وزارة الصحة بتوفير العلاج الخاص بهم في صيدليات المستشفيات بالكميات الكافية بأسرع وقت ممكن.



وقال مرضى لـ " الوكيل الإخباري" إن الجرعات من العلاج غير متوفرة بما يكفي منذ أكثر من شهرين، وأن الحالة الصحية لهم تسوء كل يوم في ظل عدم حصولهم على الجرعات الكافية من العلاج.



وبينوا أن الجرعات وهي حقن وريدية تكون بعيارين اثنين 500 مل و1000 مل، منوهين إلى أن صيدليات المستشفيات لا تصرف العيار الكافي من الحقنة للمريض بحجة عدم توفرها.



وطالبوا وزارة الصحة بتوفير العلاج بأسرع وقت ممكن، موضحين أن عدد مرضى الهيموفيليا في الأردن لا يتجاوز 300 مريض.

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