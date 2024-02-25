التربية تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية - اسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم المرشحين التالية اسماؤهم، مراجعة الوزارة لإجراء مقابلات شخصية والذين تم اختيارهم وفقًا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية بموجب أحكام المواد (13/ز,15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، قسم التوظيف- إدارة الموارد البشرية، مركز الوزارة/ العبدلي (الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول) الساعة التاسعة (9:00) صباحًا.

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الاسماء:



الاثنين 2024/2/26 ، (9:00 - 10:00) صباحًا

آلاء مرزوق احمد حسن

منى خليل محمد صبح

احمد سالم احمد ملاعبه

بشار عارف سعيد حماد

ميسون محمد علي النجار

نهله محمد اسماعيل البو

اريج حمدان سالم السواعير



الاثنين 2024/2/26 ، (10:00 - 11:00 ) صباحًا

بيان خليل ابراهيم الدويات

نداء عارف حسن دعباس

احمد هاشم ايوب خماش

سيف الدين مصطفى علي محمد

عمر احمد حسين العميان

يزن محمد يوسف شحاده

يوسف مصباح يوسف محمود

يوسف ناجح فالح النجار



الاثنين تاريخ: 2024/2/26 من الساعة: الحادية عشرة صباحا الى الساعة: الثانية عشرة ظهرا

احمد حسن جميل البريزات

سفيان موسى خليفه المسانده

معتصم يوسف فخرى عقاب

اروى صدقي محمود قاسم

شذى نهار مد الله الطراونه



الاثنين تاريخ: 2024/2/26 من الساعة: الثانية عشرة ظهرا الى الساعة: الواحدة بعد الظهر

علي محمد علي الربايعه

علي محمد منصور العطاونه

يس سامي طه المحاميد

فاديه احمد مفلح العمرو



الاثنين تاريخ: 2024/2/26 من الساعة: التاسعة صباحا الى الساعة: العاشرة صباحا

ايه محمود جمال الزعبي

سحر منور حسن العوامله

منال عبدالهادي علي الداغش

عبد الله خالد احمد الساعد

محمد عقيل احمد النجار

يزن حسين موسى ابو ورده

عبدالله ابراهيم خضر الوشاحي



الاثنين تاريخ: 2024/2/26 من الساعة: العاشرة صباحا الى الساعة: الحادية عشرة صباحا

فاروق موفق ضيف الله علي

ملك طلال اعليان طعاني

جمانه محمود عبد المحسن الرواشده

بشار محمد ابراهيم الصمادى

اشراف حسن معيلي الجمعان

دينا زيد مفلح السميران

نعمات سليمان فنخور العظامات

الاثنين تاريخ: 2024/2/26 من الساعة: الحادية عشرة صباحا الى الساعة: الثانية عشرة ظهرا

تغريد محمد حمد الشروش

حاكم عوده عبد الله الخريشه

وعد ناجح فالح الرواشده

محمد علي سالم الطراونه



الاثنين تاريخ: 2024/2/26 من الساعة: الثانية عشرة ظهرا الى الساعة: الواحدة بعد الظهر

فاطمه سلامه خليف النوايشه

مريم محمد عليان الهويمل

عمر سليمان سودان الركيبات

عمار شاهر مد الله الطراونه

الثلاثاء تاريخ: 2024/2/27 من الساعة: التاسعة صباحا الى الساعة: العاشرة صباحا

اشراق عبد الرزاق محمد الدويري

الفت خليل محمود عباس

فرح احمد جبر الطهراوي

نبال خليل محمد صالح

سميه يوسف نمر عز

ايمان مجدي مسعود مسعود

ساره ايمن عبد الله الفيومي

الثلاثاء تاريخ: 2024/2/27 من الساعة: العاشرة صباحا الى الساعة: الحادية عشرة صباحا

اسراء عوني خليل طه

وليد هشام احمد الفقيات

دعاء عدنان عبد الخالق سمارة

اريج امجد نهار الطوالبه

اسماء خطاب عمر ابو رحمه

فاطمه احمد خليل ابو جمعه

محمد حسن عبد الكريم البنا

ربى عز الدين احمد حمد

الثلاثاء تاريخ: 2024/2/27 من الساعة: الحادية عشرة صباحا الى الساعة: الثانية عشرة ظهرا

نور احمد مصطفى قيسي

يزن ابراهيم ذيب ابو عوقه

حنين احمد عبد العال عبد العال

هبه محمد محمود العسعيس

ياسمين نبيل فاروق عقل

ليلى عيسى صالح حموده



الثلاثاء تاريخ: 2024/2/27 من الساعة: الثانية عشرة ظهرا الى الساعة: الواحدة بعد الظهر

دعاء كامل زهدى هارون

ساره محمد حسن العضيدي

حنان سليمان عواد ابو تربان

ولاء عايد عبد الرحمن ابو عليان

الثلاثاء تاريخ: 2024/2/27 من الساعة: التاسعة صباحا الى الساعة: العاشرة صباحا

سعاد احمد عبد الحافظ عساف

عروبه محمد سويلم الهويمل

نجد محمد عقله المرايات

هديل عبد العزيز كايد الربيحات

هبه محمد عبد الله الخلايله

اسراء عبد الجليل عبد ربه عيال عواد

عائشه محمد سلامه العدينات

الثلاثاء تاريخ: 2024/2/27 من الساعة: العاشرة صباحا الى الساعة: الحادية عشرة صباحا

رغد عبد الحميد بليشان العطيوى

منتهى احمد جميل السوالقه

ايناس احمد سلامه الزيدانين

افنان جمال دليع العريني

سيرين ياسين بشير عوض

سحر محمد شفيق المحاميد

دانيه عبد الله عوده دويرج

مريم محمد حمد المراعيه

الثلاثاء تاريخ: 2024/2/27 من الساعة: الحادية عشرة صباحا الى الساعة: الثانية عشرة ظهرا

خلود سلامه زايد الهلايله

رنيم ابراهيم عبدالكريم المزايده

منار هارون عطا الله المراعيه

احمد مدحت زكريا ابو خرمه

ميس نبيل عثمان الكيالي

ثائر نياز علي المشني

الثلاثاء تاريخ: 2024/2/27 من الساعة: الثانية عشرة ظهرا الى الساعة: الواحدة بعد الظهر

زيد نصر محمد سلامه

نفين صادق محمد صبح الحشيم

انوار علي حسن العساف

تقى احمد محمد الخشمان

هيلدا يوسف قاسم نصار



الأربعاء تاريخ: 2024/2/28 من الساعة: التاسعة صباحا الى الساعة: العاشرة صباحا

هيا عماد طاهر القماز

احمد خالد سليم الهندي

هناء احمد رشيد عبدالله

ايه جمعه محمود عباد

اشراق خليل ابراهيم الرواد

اسماء محمود عبد الله جوده

بتول محمد زكي يوسف ملكاوي

الأربعاء تاريخ: 2024/2/28 من الساعة: العاشرة صباحا الى الساعة: الحادية عشرة صباحا

فرح يوسف توفيق شلبيه

خضر جهاد محمد الصلخدى

منال عبد الله محمد عبد الله

زينب روبين صالح اندي

هند حسين حسن جراب

منال فهد احمد عبد المجيد

مريم خالد محمود الاسمر

حنان شفيق عبد الكريم هزايمه

الأربعاء تاريخ: 2024/2/28 من الساعة: الحادية عشرة صباحا الى الساعة: الثانية عشرة ظهرا

لجين باسم محمد علي الدحادحه

امل رياض عبدالله العمري

صفاء عبدالله سليم الخطيب

اياد امجد علي العلي

محمد عبد السلام اسماعيل الحيح

وعد اياد محمود ابو دياك

الأربعاء تاريخ: 2024/2/28 من الساعة: الثانية عشرة ظهرا الى الساعة: الواحدة بعد الظهر

رغد عبد الله محمد الشطناوي

ادريس خالد محمد العلاونه

مريم احمد غالب الخطيب

تيماء سليمان محمد حسني

الأربعاء تاريخ: 2024/2/28 من الساعة: التاسعة صباحا الى الساعة: العاشرة صباحا

عبد الله محمود محمد الجندى

فرح اسامه عبد الله المبيضين

محمد عبد الله يوسف عايش

صفاء حسين سلمان شادرمه

رزان فالح حمد المرايات

ايهاب رياض حسام اتكيدك

حسين جبرين حسين ابو جزر

نور عمر خيرو شراب

ابتهاج مصطفى جميل محمود

الأربعاء تاريخ: 2024/2/28 من الساعة: العاشرة صباحا الى الساعة: الحادية عشرة صباحا

لانا ماجد امين عبد الحافظ

نور حسين هاشم الكتاوى

باسل طه موسى الخميس

ابراهيم زاهي احمد ابو كوش

علا جاسر محمود صفران

يوسف احمد يوسف نداف

قصي اكرم جميل قاسم

براءه ابراهيم محمد مهداوي

الأربعاء تاريخ: 2024/2/28 من الساعة: الحادية عشرة صباحا الى الساعة: الثانية عشرة ظهرا

بيان محمود حسن مقدادي

عروب حسن موسى عمرات

اسماء اشرف حسين بني هاني

اكرام باسم احمد كنعان

انوار يحيى عبد القادر ابو مهنا

حمزه خالد عبد القادر داغر



الأربعاء تاريخ: 2024/2/28 من الساعة: الثانية عشرة ظهرا الى الساعة: الواحدة بعد الظهر

رؤى اسامه صبحي محمود

وفاء عدنان اسماعيل حجير

رانيا ابراهيم موسى ابو الهيجاء

لبنى جمال احمد صقر

الخميس تاريخ: 2024/2/29 من الساعة: التاسعة صباحا الى الساعة: العاشرة صباحا

بنان محمد عبد الرحمن بني عامر

هدى جميل محمد المقبل

ميساء زعيم محمد العزام

كوثر عادل محمد الرشايده

غاندي صالح حسين ربابعه

اسراء فهد عبد الكريم ابو الهيال

ايناس ضيف الله علي النوادي

الخميس تاريخ: 2024/2/29 من الساعة: العاشرة صباحا الى الساعة: الحادية عشرة صباحا

ذكريات ضيف الله محمود الوردات

سحر محمد احمد الاحمد

سكينه محمود محمد القسيم

يسرى علي محمد الحمدان

رغد ابراهيم محمد القادرى

شهناز ناصر محمد بني مصطفى

الهام عيد ضيف الله ابو العدس

طارق ايمن احمد المومني

الخميس تاريخ: 2024/2/29 من الساعة: الحادية عشرة صباحا الى الساعة: الثانية عشرة ظهرا

محمد طلال احمد عنانزه

اسيل محمد محمود المشاقبه

احمد محمد عقله الخزاعله

شيرين عبد الله هلال الشوحه

بهاء الدين فلاح محمد العموش

الخميس تاريخ: 2024/2/29 من الساعة: الثانية عشرة ظهرا الى الساعة: الواحدة بعد الظهر

ساره ضيف الله عقله السرحان

رؤى عبد الباسط خليل المدادحه

حذيفه خالد عبيد الله المطارنه

احمد سلامه عوده الحجايا

الخميس تاريخ: 2024/2/29 من الساعة: التاسعة صباحا الى الساعة: العاشرة صباحا

حسن احمد خالد البواعنه

قصي احمد عبد الرحمن ابو سل

يزيد عصام فهد حامد

احمد سالم محمود طلفاح

قصي صيتان احمد الزيوت

محمد احمد عبد الله البشايره

هناء ابراهيم محمد سليط

الخميس تاريخ: 2024/2/29 من الساعة: العاشرة صباحا الى الساعة: الحادية عشرة صباحا

حسن خليل حسن الاسعد

اسراء احمد محمد العواجنه

صهيب محمدربحي سالم السيد احمد

غدير يوسف داوود بني عمر

نزار يحيى عبد الله القضاه

عدي قسيم حسن السليتي

بيان زيد احمد الصعوب

رنيم خالد محمود البشابشه

الخميس تاريخ: 2024/2/29 من الساعة: الحادية عشرة صباحا الى الساعة: الثانية عشرة ظهرا

فرح محمد عبد الوهاب الصعوب

احمد عرفات حلمي ابو الفيلات

نسيم فارس احمد الزغيلات

عمرو مصلح عبد الطراونه

لمى مصطفى ابراهيم الطراونه

اسيل ماهر عوده الحرازنه

الخميس تاريخ: 2024/2/29 من الساعة: الثانية عشرة ظهرا الى الساعة: الواحدة بعد الظهر

لانا مصطفى ابراهيم الطراونه

انفال بشار سالم العطيوى

احمد خليل توفيق القطاطشه

انس خليف خليل الهوامله

ورد وليد احمد عمرو



