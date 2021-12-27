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الإثنين، 27-12-2021 11:27 ص

التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات التكميلي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة ، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2021.

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وبينت الوزارة أن غرفة العمليات ستناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.


وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:


أرضي (065662475)،(065692368)، (065699916 ) .
تلفاكس ( 5666492 )
خلوي (0791881434)،(0791881435)،(0791881436)، (0777713362)، (0777222151)،(0772189811).


 




 

 


 

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