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التربية تشكل لجنة تحقيق للوقوف على حادثة تسمم الطالبات

الخميس، 22-09-2022 04:20 م

التربية تشكل لجنة تحقيق للوقوف على حادثة تسمم الطالبات

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حادثة تسمم طالبات في احدى المدارس.

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وقال المساعفة في تصريحات، اليوم الخميس، إن التسمم وقع بعد تطبيق تجربة طبخ الطعام لمقرر التربية المهنية، حيث قامت الطالبات بطهو "المجدرة" مع المعلمة ولوحظ بعد تناول الطعام وجود شكاوى وآلام في البطن.

 

بدوره قال مدير إدارة مستشفيات البشير علي العبداللات، الخميس، إن 12 طالبة مدرسة راجعن مستشفى الإسعاف والطوارئ بأعراض هضمية، ووضعهن الصحي جيد.


وأوضح العبداللات أن الطالبات اللواتي راجعن المستشفى من مدرسة واحدة، وتتراوح أعمارهن من 12 إلى 13 عاما، ولديهن أعراض هضمية كالقيء ويتلقين العلاج المناسب لحين معرفة أسباب ذلك.


وبين أن الوزارة تتابع لمعرفة أسباب الأعراض المصاحبة التي أدت إلى القيء لدى الطالبات.

 




 

 


 

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