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الخميس، 10-08-2023 12:34 م

التربية تطرح عطاء لتحويل 22 مدرسة إلى تراثية بكلفة 3.5 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أحالت وزارة التربية والتعليم عطاء لإجراء صيانة تراثية لـ 22 مدرسة حكومية بتكلفة 3.5 مليون دينار وفق مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة.

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وقال أبو أحمدة لـ"الوكيل الإخباري" إن مشروع الصيانة التراثية للمدارس المذكورة سيبدأ العمل به خلال أيام من قبل المقاول الذي أحيل عليه العطاء.


ولفت أن المدارس التي سيجرى لها صيانة تراثية ستحتوي على مزارات سياحية تحاكي التراث الأردني إضافة إلى تفاصيل حول شخصيات وطنية درست بها .


وأشار أن المرحلة الثانية للمشروع سيستهدف 25 مدرسة وسيبدأ العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى .


وأكد أن العمل على مشروع الصيانة التراثية لمدارس قديمة جاء بالتعاون مع عدة وزارات بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.


 




 

 


 

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