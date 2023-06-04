وزير التربية : ليس منطقيا ولا واقعيا ما يتّهم به “تطوير المناهج”

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إن التعليم تدنى مستواه في العقود الأخيرة ليس على مستوى الأردن فقط بل في المنطقة كلها.



وبين محافظة في تصريحات صحفية أن الأردن مر بتحديات كثيرة منها اللجوء وزيادة عدد الطلبة في المدارس ما أدى لهبوط في مستوى التعليم والمعلمين “نحن بحاجة ماسة أن نتعامل مع هذا الواقع بهدف إصلاح التعليم بجميع مكوناته”.



وأضاف “يجب أن نبدأ بتدريب وتأهيل المعلمين بما يضمن تجهيزهم قبل الخدمة وأثنائها” .



وحول تطوير المناهج، قال محافظة ليس منطقيا ولا واقعيا اتهام عملية التطوير، حيث إن هناك منهجيات واضحة تحدد أهمية التحديث الذي يجرى عليها بعد مرورها بمراحل متعددة وتحت مراقبة جهات عدة.



وأضاف أن المناهج تخضع للمراجعة اللغوية والتدقيق ثم تعرض على مجموعات مركزة ثم على المجلس التنفيذي، مبيناً “لا يمكن الترتيب لأمر ما “خفي” حيث إن عملية التطوير ليس مسؤولية جهة معينة. “

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