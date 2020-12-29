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الثلاثاء، 29-12-2020 04:03 م

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج اختبارات التقييم النهائي لطلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس وزارة الأوقاف ومدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر.
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وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات علي حماد إن الاختبارات ستكون متاحة على منصة درسك بدءً من يوم الأربعاء الثلاثين من كانون الأول الحالي ولغاية السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة السابعة مساءً حسب البرنامج ، وأن الدخول إلى المنصة سيكون عن طريق الرابط www.darsak.gov.jo لتأدية الاختبارات.

وأوضح حمّاد أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد بواقع ثلاثين فقرة لكل اختبار، بحيث تكون مدة كل اختبار ساعة كاملة تحسب من وقت دخول الطالب.

ونبّه حمّاد الطلبة إلى ضرورة الضغط على أيقونة (حفظ وإرسال الإجابات) عند الانتهاء من اختباراتهم قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم، داعية الطلبة إلى الاستعداد الجيد للاختبارات ومراجعة دروسهم عبر منصة درسك.

وبيّن أنه في حال واجهت الطلبة أي مشكلات تقنية خلال فترة التقييم الإلكتروني النهائي فيمكنهم الاتصال مع أرقام الدعم الفني الموجودة على الرابط الآتي:
https://tinyurl.com/y4pfhf9j  وكل حسب مديرية التربية والتعليم التابع لها.

وذكر حمّاد أن الوزارة وجهت رسائل خاطبت بها الطلبة كان منها الرسائل الآتية:

- اعتمد على نفسك في أثناء التقديم للاختبار.
- تأكد من جاهزية الهاتف أو جهاز الحاسوب، واحرص على أن يكون مشحونًا بشكل كامل.
- تأكد من جلوسك في موقع يمنحك تغطية قوية لشبكة الإنترنت.
- عدم الضغط على زر التراجع أو العودة لتجنب خروجك من الاختبار.
- عند فقدان الاتصال بشبكة الإنترنت لا تخرج من الصفحة انتظر قليلًا.
- لا تغلق الصفحة قبل الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة.
- البيانات التي تدخل من خلالها على المنصة هي بيانات سرية لا تمنحها لأصدقائك.
- عدم استخدام أكثر من جهاز أو أكثر من شخص للدخول إلى حسابك.


 




 

 


 

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