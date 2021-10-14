التربية تعلن عن اجراءات بالمدارس الحكومية

الوكيل الاخباري - قدمت المدير التنفيذي لوحدة التنسيق التنموي في وزارة التربية والتعليم، لمى الناطور، عرضا تقديميا استعرضت خلاله منجزات المرحلة الأولى من مبادرة تسريع الوصول إلى التعليم النوعي ومضامين المرحلة الثانية وأهدافها.



وأشارت إلى أن محور هذا العام من المبادرة سيركز على الوصول إلى الأطفال السوريين وغير السوريين اللاجئين المنقطعين عن التعليم، بما في ذلك زيادة الوصول إلى رياض الأطفال وضمان توفير تعليم نوعي وشامل.



وبينت أنه وانسجاما مع تأكيد وزارة التربية والتعليم الالتزام بمواصلة التركيز على العدالة في التعليم، ستعمل مبادرة “تسريع الوصول إلى التعليم” في مرحلتها الثانية على زيادة الموارد للتوسع في التحاق اللاجئين السوريين/غير السوريين والفئات الضعيفة الأخرى المسجلين في برامج التعليم غير النظامي، وزيادة الموارد للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وزيادة الموارد للمعلمين والطلبة في المدارس التي تخدم الطلاب السوريين، بما في ذلك المخيمات والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

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