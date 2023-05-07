الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

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الأحد، 07-05-2023 01:28 م

زيادة أعداد طلبة العاشر المقبولين بالتعليم المهني العام الدراسي المقبل بنسبة 5%

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكد مدير إدارة التخطيط في وزارة التربية والتعليم يوسف أبو الشعر، على زيادة أعداد الطلبة المقبولين في التعليم المهني للصف العاشر للعام الدراسي المقبل بنسبة 5%.

وأضاف ابوالشعر اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" أن التربية تعمل على إعداد قوائم التشكيلات المدرسية ضمن خطة التعليم المهني، وتطوير امتحان الثانوية العامة والتشعيب .

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ونوه أنه سيتم حصر أعداد الطلبة والمعلمين الذين سيعملون في التعليم المهني في المدارس خلال الأيام القادمة وقبل بدء العام الدراسي القادم .
جاء ذلك ضمن خطة الوزارة بزيادة الطلبة في التعليم المهني إلى 30% في عام 2030.


وكان مجلس التربية والتعليم وافق على الخطة التي قدمتها الوزارة فيما يتعلق بتوزيع الطلبة بعد الصف التاسع إلى مسارين.


 




 

 


 

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