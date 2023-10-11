التربية تقرر تعليق دوام مدرسة تمهيدا لترحيل الطلبة



الوكيل الاخباري - تقرر تعليق الدوام المدرسي في مدرسة الكريمة الأساسية للبنين، وذلك للمرحلة المسائية؛ تمهيدا لترحيل الطلبة غدا الخميس إلى مدرسة عثمان بن عفان في المنطقة ذاتها.



وجاء قرار التعليق بعد الكشف الحسي على البناء المدرسي، حيث تبين أن المدرسة تشكل خطورة على حياة الطلبة جراء وجود تشققات وتصدعات في المبنى.



ومن الجدير بالذكر أن المدرسة تضم 400 طالب في المرحلة الأساسية على فترتين (صباحية ومسائية).

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