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الأحد، 23-07-2023 07:35 ص

التربية تكشف حقيقة تسريب اسئلة امتحان الاحياء "التوجيهي"

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن ورقة الأسئلة المتداولة لمادة الأحياء على أنها ورقة امتحان اليوم كاذبة وخادعة .

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وأضاف العجارمة في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد أن الوزارة ستلاحق مروجيها.


ويتوجه الأحد، 149494 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه العاشر ما قبل الأخير، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.


 




 

 


 

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