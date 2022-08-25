التربية تكشف عن السبب وراء تعيين ممرضين في الوزارة

الوكيل الاخباري - قررت وزارة التربية والتعليم تعيين عدد من الممرضين في مديريات التربية والتعليم الموزعة في جميع المحافظات في الأردن، وذلك لتوفير بيئة صحية آمنة في المدارس وفق مدير التعليم العام أحمد المساعفة الخميس.



وقال المساعفة وهو الناطق باسم وزارة التربية لـ”المملكة”، إن “توفير البيئة الصحية الآمنة هو متطلب أساسي في إنجاح أي عملية تعليمية، لذلك نحن في وزارة التربية والتعليم نعتبر ذلك من أولى أولوياتنا وبطريقة مؤسسية”.



وتعد البيئة الصحية الآمنة “مؤشرا من مؤشرات المدرسة الفاعلة حسب الخطة التطويرية الإجرائية للمدرسة” على ما ذكر المساعفة، الذي قال: “في بداية كل عام دراسي نقوم بتعميم الإجراءات الصحية الواجب على المدرسة القيام بها حتى نحافظ على صحة كوادرنا الإدارية والتدريسية والطلابية”.



وتحدث عن عقد اجتماع لجميع مسؤولي الصحة المدرسية في جميع مديريات التربية والتعليم وعددها 42 مديرية، قائلا: “في كل مدرسة حكومية هناك معلم مسؤول عن الصحة المدرسية ليقوموا بدورهم التوعوي والتثقيفي في المجتمع المدرسي بطرق الوقاية الصحية”.



وأوضح المساعفة: “من الإجراءات التي اتبعناها قمنا بتعيين ممرضين في مديريات التربية والتعليم لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية وتقييمها”.

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