التربية تنشر المحتوى الدراسي المرحّل إلى الفصل الدراسي الثاني

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم، الأحد، قائمة بالمحتوى الدراسي (الوحدات، و الدروس، والموضوعات) التي سترحّل من الفصل الدراسي الأول لتنفذ بداية الفصل الدراسي الثاني.

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وقال وزير التربية والتعليم وجيه عويس، إنه "حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية التعلمية في الميدان التربوي، أرجو العلم بأن الوزارة أعدت قائمة بالمحتوى الدراسي (الوحدات، و الدروس، والموضوعات) التي سترحل من الفصل الدراسي الأول لتنفذ بداية الفصل الدراسي الثاني".



وأضاف أن القائمة متوافرة على موقع إدارة المناهج والكتب المدرسية ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدا ضرورة تعميمها على المعنيين في مديريتكم للعمل بموجبه.