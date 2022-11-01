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الثلاثاء، 01-11-2022 01:41 م

التربية توضح بشأن شروط الرحلات المدرسية

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد مدير دائرة النشاطات في وزارة التربية والتعليم عبد السلام الشناق، أن هناك شروط عدة يجب على المدارس العمل بها قبل الذهاب إلى الرحلات المدرسية.

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وقال الشناق لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا يسمح بتسيير الرحلات المدرسية الا بعد معرفة الحالة الجوية السائدة من مصدر موثوق.

 

وأضاف الشناق أن الوزارة منعت الذهاب إلى أماكن الغابات والاحراج والملاهي والمجمعات التجارية وأماكن السباحة والبرك والسيول والأودية والمناطق الخطرة ورحلات المغامرات والتحدي.

 

وأفاد بأن الرحلات المدرسية هي نشاط هادف له علاقة بالمنهاج للطلاب باشراف المعلمين لغايات تربوية، علمية، ترفيهة ، وطنية، ثقافية.

 

وبين أن الرحلات المدرسية تبدأ من تاريخ 21/3/ إلى 15/5.

 

وأشار إلى أن اي مدرسة تخالف المدة المحددة والأماكن الممنوعة من الوزارة يحرر بحقها مخالفة وانزال عقوبة بها.

 




 

 


 

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