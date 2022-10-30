الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

سؤال نيابي حول إدخال مادة مسرطنة للأردن

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

لبنان.. ميشال عون يترك منصبه اليوم

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

أسعار الذهب في المملكة اليوم

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

الاتصالات تدعو أصحاب المتاجر الإلكترونية لتقديم الشكاوى ضد شركات التوصيل

الأحد، 30-10-2022 06:11 ص

قرار تعديل دوام المدارس يدخل حيز التنفيذ اليوم - تفاصيل

5


الوكيل الإخباري- يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد قرَّار وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس السابق تحديد دوام طلبة المدارس في تمام السَّاعة 8:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصَّة الأولى في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً، فيما ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطَّلبة في تمام السَّاعة 7:45 صباحاً؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس قبل بدء دوام الوزارات والمؤسَّسات العامَّة التي يبدأ دوامها في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً.اضافة اعلان


أمَّا المدارس التي يُطبَّق فيها نظام الفترتين الدِّراسيَّتين، وعددها (882) مدرسة، فتنتهي الدِّراسة اليوميَّة فيها قبل فترة الغروب ويكون موعد بدء دوام الفترة المسائية بعد تعديل دوام طلبة المدارس في تمام الساعة 1 ظهراً 

ويستمرُّ العمل في هذا التعديل حتى تاريخ 2/4/2023م.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بؤببب

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

635e28b8d493a

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

وزارة المياه والري

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

_229160_9521

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

udxbNNUGtl8Ms5PTOOEuxBF19mUo5BqwGx91Nkn3

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

620191214378551896858

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

أخبار متعلقة
9202027111927515088247

تعديل دوام المدارس بالاردن اعتباراً من الاحد

220218183536445583085

التربية توجه تحذيراً لطلبة المدارس حول الكسوف

f6682644-3ada-47d4-bdb2-2d2c821d1f36

مدارس خاصة تقرر تعديل دوام طلبتها ليوم غد الثلاثاء بسبب الكسوف

3202129134746197311929

التربية : الانتقال من المدارس الخاصة الى الحكومية لازال مفتوحا

مدرسة

هكذا سيكون دوام مدارس الاردن اعتباراً من الشهر القادم - تعميم

مدرسة

التربية : التسرب من المدارس لدى الإناث أكثر من الذكور