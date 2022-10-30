قرار تعديل دوام المدارس يدخل حيز التنفيذ اليوم - تفاصيل

الوكيل الإخباري-

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يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد قرَّار وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس السابق تحديد دوام طلبة المدارس في تمام السَّاعة 8:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصَّة الأولى في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً، فيما ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطَّلبة في تمام السَّاعة 7:45 صباحاً؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس قبل بدء دوام الوزارات والمؤسَّسات العامَّة التي يبدأ دوامها في تمام السَّاعة 8:30 صباحاً.أمَّا المدارس التي يُطبَّق فيها نظام الفترتين الدِّراسيَّتين، وعددها (882) مدرسة، فتنتهي الدِّراسة اليوميَّة فيها قبل فترة الغروب ويكون موعد بدء دوام الفترة المسائية بعد تعديل دوام طلبة المدارس في تمام الساعة 1 ظهراًويستمرُّ العمل في هذا التعديل حتى تاريخ 2/4/2023م.