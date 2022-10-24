مدارس خاصة تقرر تعديل دوام طلبتها ليوم غد الثلاثاء بسبب الكسوف

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

ابلغ عدد من المدارس الخاصة في العاصمة عمان أولياء الامور بمغادرة الطلبة مبكراً يوم غد الثلاثاء بسبب الكسوف الذي ستشهده المملكة .

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وقال اولياء امور لـ "الوكيل الاخباري" ان رسائل وردتهم من ادارات مدارس ابنائهم بتقديم موعد مغادرة الطلبة بين الساعة 11 والساعة 12 ظهراً قبيل موعد الكسوف المتوقع الساعة الواحدة تقريباً .



وبررت المدارس في الرسائل التي وردت اولياء الامور ان قرار المغادرة مبكراً يأتي لسلامة الطلبة ، وتلافياً لموعد بدء ظاهرة الكسوف .



بدوره اكد مدير التعليم العام والناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان قرار وزارة التربية والتعليم واضح بهذا الخصوص ، ان الدوام اعتيادي ولا تعطيل للمدارس ، والاكتفاء بتوجيه الطلبة حول خطورة النظر للشمس اثناء ظاهرة الكسوف .









