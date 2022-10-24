الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 02:33 م

مدارس خاصة تقرر تعديل دوام طلبتها ليوم غد الثلاثاء بسبب الكسوف

f6682644-3ada-47d4-bdb2-2d2c821d1f36


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

ابلغ عدد من المدارس الخاصة في العاصمة عمان أولياء الامور بمغادرة الطلبة مبكراً يوم غد الثلاثاء بسبب الكسوف الذي ستشهده المملكة .

اضافة اعلان


وقال اولياء امور لـ "الوكيل الاخباري" ان رسائل وردتهم من ادارات مدارس ابنائهم بتقديم موعد مغادرة الطلبة بين الساعة 11 والساعة 12 ظهراً قبيل موعد الكسوف المتوقع الساعة الواحدة تقريباً .


وبررت المدارس في الرسائل التي وردت اولياء الامور ان قرار المغادرة مبكراً يأتي لسلامة الطلبة ، وتلافياً لموعد بدء ظاهرة الكسوف .


بدوره اكد مدير التعليم العام والناطق الاعلامي باسم وزارة  التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان قرار وزارة التربية والتعليم واضح بهذا الخصوص ، ان الدوام اعتيادي ولا تعطيل للمدارس ، والاكتفاء بتوجيه الطلبة حول خطورة النظر للشمس اثناء ظاهرة الكسوف .





 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الدفاع المدني 4

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

10202223215935962330034

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

10202222174157374921004

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الأمن العام

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

أخبار متعلقة
عبارات-لانتخابات-البرلمان-الطلابي٢٢

طلبة المدارس ينتخبون اليوم مجلس نوابهم

1020226143411590112699

إعلان للطلبة المتقدمين بطلبات التحاق على البرنامج الموازي في جامعة اليرموك

مدرسة

التربية : التسرب من المدارس لدى الإناث أكثر من الذكور

التعليم الخاص

تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في التخصصات الطبية اليوم

Mutah22

جامعة مؤتة تعلن اسماء الطلبة المقبولين في برنامج التجسير/ الموازي

الجامعة الأردنية

طلبة الجامعات الرسمية يبدأون عامهم الدراسي اليوم