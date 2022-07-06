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الأربعاء، 06-07-2022 02:35 م

التربية توضح بشأن وقت امتحان الرياضيات للتوجيهي

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة، تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

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وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أهمية حضور الطلبة المبكر إلى قاعات الامتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة له، وعدم استخدام الأجهزة اللاقطة والهواتف.


وتتواصل يوم غد الخميس امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022/ الامتحان العام، حيث يتقدم 155209 طلاب لأداء الامتحان في مبحث الرياضيات/الورقة 1، علما بأن الوقت المخصص للامتحان ساعتان ونصف، فيما سيكون هنالك 10 دقائق وقت إضافي؛ ليصبح المجموع ساعتين وأربعين دقيقة.

 




 

 


 

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