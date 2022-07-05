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الثلاثاء، 05-07-2022 02:47 م

التربية: بناء مدرسة جديدة بديلة لجابر السرحان الثانوية للبنين

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الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة التربية والتعليم بناء مدرسة جديدة بديلة لمدرسة جابر السرحان الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية وتعليم البادية الشمالية الغربية، والتي تعاني من مشكلة اكتظاظ الصفوف.

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وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، إن المدرسة الجديدة ستتكون من 12 غرفة صفية بمرافقها كافة، بالإضافة إلى غرف إدارية ومختبرات للعلوم والحاسوب لحل مشكلة الاكتظاظ، ولفصل طلبة الصفوف الأساسية عن الثانوية في المدرسة.


وأشارت قبيلات، خلال لقائها فاعليات المجتمع المحلي وعددا من أولياء الأمور في المنطقة، إلى الدور الكبير الذي تتطلع إليه الوزارة من مجالس المحافظات والمجالس التربوية وأعضاء المجتمع المحلي، في تعزيز دور المدرسة ومساندتها في تقديم رسالتها على أكمل وجه.


وعرضت لخطة الوزارة الرامية إلى التخلص من الأبنية المستأجرة والمدارس ذات الفترتين، والحد من نسب الاكتظاظ في الصفوف، مؤكدة حرصها على توفير البيئة المدرسية الملائمة للطلبة.


وتفقدت قبيلات خلال الجولة، مدرسة جابر السرحان الثانوية للبنات، وأوعزت باستحداث شعبة للاقتصاد المنزلي فيها وتجهيزها بالأدوات اللازمة وتأثيث غرف رياض الأطفال وتوفير الألعاب الخاصة بهم ومظلات للساحة الخارجية للمدرسة، كما تفقدت مدرسة جابر السرحان الأساسية المختلطة، وأوعزت بتركيب مظلات لساحة المدرسة الخارجية وتأثيث غرفة رياض الأطفال فيها.


وبينت قبيلات أن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن نهج العمل الميداني الذي تحرص عليه الوزارة للوقوف على واقع العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التواصل مع الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.

 




 

 


 

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