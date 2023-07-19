التربية توضح حول تصحيح أوراق امتحانات التوجيهي

الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة ان عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية للثانوية العامة مستمرة



لافتا إلى أن لجان التصحيح انهت مبحثي التربية الاسلامية وعلوم الارض والبيئة وتضع لمساتها النهائية على مبحث اللغة العربية مشترك.



واضاف كنانة ان لجان التصحيح ماضية باستكمال تصحيح دفاتر الرياضيات المقالية للورقتين 1/2. وكشف كنانة عن ارتكاب 422 مخالفة لانظمة وتعليمات الامتحان العام لغاية الجلسة السابعة من الامتحانات.



وأكد كنانة ان جميع الاجراءات تسير وفق المخطط له ولم ترد اي ملاحظات تذكر حول الية عقد الامتحان.

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