توضيح من التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

الوكيل الاخباري - قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن جميع التقارير الواردة من الفرق الإدارية والفنية المشرفة على عقد امتحانات الثانوية العامة أفادت بان الامتحان يسير بشكل سليم دون وقوع أي تحديات تذكر.



وحول شكاوي طلبة الثانوية العامة من صعوبة امتحان الرياضيات، بين كنانة في تصريحات صحفية بأن هناك لجنة متخصصة ومشرفين تربويين تناقش الأسئلة بشكل حثيث ليؤخذ بها قرار، لافتاً بأن اللجنة قد أقرت بأن لا ملحوظات تذكر على أسئلة مبحث الرياضيات .

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