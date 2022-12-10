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السبت، 10-12-2022 11:24 ص

التربية : صرف رواتب الموظفين الجدد للفئة الثالثة غداً

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الوكيل الإخباري - من المقرر صرف رواتب الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم قبل 3 أشهر في وزارة التربية والتعليم للفئة الثالثة "الحراس" والذين لم يتسلموها حتى الآن خلال اليومين القادمين وفق مصدر في التربية.اضافة اعلان

 
وأكد المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الصرف سيبدا غداً الأحد وسيستمر ليوم الإثنين علماً أن الصرف سيكون من خلال الرقم الوزاري الخاص بالموظف من خلال البنوك المعتمدة.
 
وأشار أن الرواتب ستصرف لـ 3 أشهر مجتمعة (9،10،11) إضافة إلى علاوات العمل الإضافي. 
 
وكان عدد من موظفي الفئة الثالثة في التربية اشتكوا من تأخر صرف رواتبهم، بالرغم من مرور أكثر من شهرين ونصف على تعيينهم ومباشرتهم العمل في المركز التي تم توزيعهم عليها.

 




 

 


 

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