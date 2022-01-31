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الإثنين، 31-01-2022 11:18 ص

التربية : نتائج امتحان التكميلي ممتازة وقد تكون غير مسبوقة

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة  أن نتائج امتحانات الثانوية العام التكميلي ممتازة وقد تكون غير مسبوقة في أي دورة سابقة . 

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وأضاف خلال تصريحات صحفية أن عملية تصحيح الامتحان التكميلي للعام 2021  لم تتأثر بالحالة الجوية التي أثرت على المملكة خلال الأيام الماضية ولا بالإصابات التي طالت المعلمين الذين يقومون بعملية التصحيح حيث تم وضع خطة لإدامة عملية التصحيح.


وأوضح الدكتور العجارمة أن إعلان نتائج الدورة التكميلية لن يتعدى الموعد المحدد سابقاً " بين 10 و12 من الشهر المقبل


 




 

 


 

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