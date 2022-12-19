الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس ومنخفض قبرصي يؤثر على الاردن

الأردنيون يتوافدون لتقديم العزاء بالشهيد الرحاحلة

الامن العام : مشاجرة مسلحة في الزرقاء

التعاون الخليجي : نقف مع الأردن وندعم إجراءاته

الإمارات : نجدد الوقوف مع الأردن قلبا وقالبا ضد قوى الشر

الامن : رصد واستدعاء وضبط كلِّ من قام بالتحريض ضد رجال الأمن

ليبيا.. جنايات طرابلس تقضي بإعدام 17 محكوما أدينوا بالانضمام إلى داعش

مذيع قناة الجزيرة يحذر الاردنيين من هذا الامر الهام - صور

الأمن العام : روايات مغلوطة ودماء شهدائها لم تجف بعد !

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي لفرض سقف على أسعار الغاز

الإثنين، 19-12-2022 09:08 م

التعاون الخليجي : نقف مع الأردن وندعم إجراءاته

ffffsssss


الوكيل الاخباري - أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع الأردن في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره.

ووفق بيان صادر عن أمينه الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أكد فيه، موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة كافة أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته، مشدداً على دعم دول المجلس لما تتخذه المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة كافة المواطنين والمقيمين.

وأشاد المجلس بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنيًا، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية.

وعبر الحجرف عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا في استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة أثناء المداهمة الأمنية، داعياً المولى عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

الأردنيون يتوافدون لتقديم العزاء بالشهيد الرحاحلة

1220221313183656868168

الامن العام : مشاجرة مسلحة في الزرقاء

wwww

الإمارات : نجدد الوقوف مع الأردن قلبا وقالبا ضد قوى الشر

الامن

الامن : رصد واستدعاء وضبط كلِّ من قام بالتحريض ضد رجال الأمن

12202217191927659471454

الأمن العام : روايات مغلوطة ودماء شهدائها لم تجف بعد !

1120221223170957202002

الغاء احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في الاردن

أخبار متعلقة
7777777777

سفير سلطنة عُمان: الجيش العربي كان لديه حضوراً في السلطنة منذ انطلاق النهضة

d0591ee8-تمور-أردنية

انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور

ssss

رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الأردن الاثنين في أول زيارة له بعد انتخابه

وزارة التربية والتعليم

الأردن يشارك بملتقى التحول الرقمي للتعليم

ce017fb3-3238-474c-847e-ab0ebf1bc7b2

مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين - أسماء

image (100)

السديري يفتتح مركزا صحيا يخدم اللاجئين في مخيم الزرقاء