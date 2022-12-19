التعاون الخليجي : نقف مع الأردن وندعم إجراءاته

الوكيل الاخباري - أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع الأردن في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره.



ووفق بيان صادر عن أمينه الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أكد فيه، موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة كافة أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته، مشدداً على دعم دول المجلس لما تتخذه المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة كافة المواطنين والمقيمين.



وأشاد المجلس بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنيًا، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية.



وعبر الحجرف عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا في استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة أثناء المداهمة الأمنية، داعياً المولى عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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