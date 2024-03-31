التعليم العالي : اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية غداً الإثنين

الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن الوزارة ستقوم بمشيئة الله تعالى مساء يوم غد الاثنين الموافق 1-4-2024 بإعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.

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حيث ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.