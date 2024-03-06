الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص

الصفدي ينقل رسالة خطية من الملك إلى سلطان عُمان

السير تبيّن سبب الازدحام المروري عند البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة شحن جنوب عدن

عروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية في الاستهلاكية المدنية

مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر TikTok

ارادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الأربعاء، 06-03-2024 02:08 م

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن نتائج مسابقة الفيديو الترويجي للطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية

WhatsApp Image 2024-03-06 at 1.56.55 PM


الوكيل الإخباري- مندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رعى أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي اليوم الأربعاء وبحضور عدد من سفراء الدول والملحقين / المستشارين الثقافيين، إضافةً إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية الحفل الختامي لمسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث تم الإعلان عن فوز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى وفقاً لما يلي: المركز الأول حصل عليه الطالب ناصر أحمد مسالمه (سوري الجنسية) ويدرس في جامعة فيلادلفيا، في حين حصلت على المركز الثاني الطالبة إسراء محمد رجب (بحرينية الجنسية) وتدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصل على المركز الثالث الطالب بهاء الدين محمد القناوي (مصري الجنسية) ويدرس في جامعة عجلون الوطنية، وستقوم الوزارة بنشر هذه الفيديوهات الفائزة على موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى جميع منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بها.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة بأن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة وانطبقت عليهم الشروط بلغ (45) طالباً وطالبة، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت قبل أشهر مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب /الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، كما تم تشكيل لجنة تحكيم متخصصة من كل من: الدكتور فؤاد خصاونه نائب عميد / أستاذ مساعد في التصميم والجرافيك والوسائط المتعددة  في الجامعة الأردنية/ كلية الفنون والتصميم، ود. هناء  عبدالرحمن الصعوب رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون/ أستاذ مساعد في  كلية الاعلام / جامعة  البترا، والفاضلة هيا الحموز مسؤولة الإعلام الرقمي في قناة رؤيا الفضائية، والسيد معتز حسنين مدير دائرة الخدمات الابداعية / تلفزيون عمان. 


وقد خصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني، كما خصصت للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، في حين خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني، كما تم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمسابقة وهم بنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وشركة هاواوي الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بتنفيذ مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان " أنتم سفراء الأردن"، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-03-06 at 3.12.52 PM

العدوان: القوانين الحالية تدعم مشاركة الشباب السياسية

429884415_708079731499264_4405759943587912215_n

التعامل مع 1352 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ASEZA_Building

20 موظفاً جديداً في سلطة العقبة الخاصة يؤدون القسم القانوني

IMG-20240306-WA0291-1-1577x1157

الصفدي ينقل رسالة خطية من الملك إلى سلطان عُمان

الأردن-يبدأ-تطبيق-مخالفات-السير-الجديدة-2023.-تعرف-عليها

السير تبيّن سبب الازدحام المروري عند البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

08a209a0-d162-4a08-aeeb-b237623a4860

الأردن يختتم أعمال مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM) لدول المتوسط

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-06 at 10.51.04 AM

توقيع برنامج تنفيذي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الأردن واليمن 2024-2026

WhatsApp Image 2024-02-26 at 3.21.43 PM

وزير التعليم العالي يلتقي وفداً إندونيسياً ويعقد معه مباحثات في مجال التعليم العالي واستقطاب الطلبة

file

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للبكالوريوس في الخارج - تفاصيل

194758

الخصاونة: نجدد العهد والبيعة لآل هاشم الأخيار

22024461325654813757

التعليم العالي : 7414 طالباً تقدم للبكالوريوس في الدورة التكميلية

0

الأردنيون يحيون الذكرى الـ25 ليوم الوفاء والبيعة